Em SP, multas em faixa de pedestre começam dia 8

A aplicação de multas é a terceira etapa da campanha lançada no dia 11 de maio para aumentar o respeito aos pedestres. A região central e da Avenida Paulista foi escolhida para ser a primeira com maior fiscalização justamente porque foi a pioneira em receber a Zona de Máxima Proteção ao Pedestre (ZMPP) - área com ações educativas, orientadores contratados (os chamados "mãozinhas) e agentes treinados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

"Os motoristas nessa área estão mais preparados", diz a superintendente de Educação e Segurança de Trânsito da CET, Nancy Schneider. Os "marronzinhos" estão sendo treinados e vão receber uma cartilha com os comportamentos ideais de motoristas e pedestres.

A fiscalização vai focar três enquadramentos do código: não dar a vez aos pedestres sobre a faixa de segurança, não esperar as pessoas a pé terminarem de atravessar uma rua (mesmo que o semáforo para carros já esteja aberto) e não dar a preferência aos pedestres quando o motorista vira em uma rua transversal.

Os dois primeiros casos são infrações gravíssimas, com multa de R$ 191,53 e perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A última é infração grave, com multa de R$ 127,69 e rende 5 pontos na CNH. A CET também afirma que vai intensificar a fiscalização contra motoristas que não dão seta ao entrar em uma rua e contra quem para sobre a faixa, quando o semáforo fecha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.