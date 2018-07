Em SP, nova unidade da PM vai policiar as marginais

A medida é tomada após uma onda de arrastões atingir as duas vias nos últimos meses. Desde a última segunda-feira, a PM atua com uma nova estratégia de segurança nas marginais. A medida foi antecipada após uma tentativa de assalto na Marginal do Pinheiros, na semana passada, contra a jornalista Joanna de Assis, de 29 anos. A corporação promete manter viaturas em 54 pontos das vias expressas por tempo indeterminado. Outra medida prevista é o reforço de patrulhamento com motos: mais 28 percorrerão as duas vias expressas.

A Marginal do Pinheiros, onde ladrões recorrem a pedras para obrigar os motoristas a parar, terá viaturas por 24 horas em quatro pontos. Em outros 13 trechos, os policiais permanecerão por 12 horas. Na Marginal do Tietê, a rotatividade dos policiais será maior. Ao longo do dia, eles vão se revezar em 37 pontos. Cada viatura ficará em um deles por até 12 horas.