Em SP, padre é indiciado sob acusação de abuso

O delegado indiciou o padre, mas não pediu sua prisão preventiva. ?Ele não tem antecedentes e possui residência fixa?, explicou. O delegado disse que o acusado teve duas chances para se defender, mas preferiu se manter em silêncio. ?O padre se mostrou uma pessoa fria?, acrescentou. No início da noite, o padre deixou o 77º DP (Santa Cecília), onde ficou preso temporariamente por cinco dias. Na porta, ele falou rapidamente com a imprensa e negou qualquer tipo de envolvimento com as crianças da creche. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.