Em SP, parada irregular de fretados ainda causa lentidão

Uma das vias mais atingidas é a já problemática Avenida dos Bandeirantes, invadida entre as 6h30 e as 8h pelos fretados que seguem para a Marginal do Pinheiros. E esses veículos param para o desembarque a todo momento, bloqueando por alguns instantes a faixa que ocupam. "Ficar na faixa da direita é pedir para não andar de jeito nenhum, porque do nada aparece um fretado parado na sua frente para as pessoas descerem", diz o gerente comercial Ivan Matos, que usa a Bandeirantes para ir até a empresa em que trabalha, na região de escritórios da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini.

A Bandeirantes tem dois "bolsões de estacionamento" de fretados, com recuos criados pela Secretaria dos Transportes. Mesmo assim, a reportagem flagrou os fretados parando em cinco outros pontos da via. São locais sem estrutura para embarque e desembarque.

Geraldo Maia, diretor da Assofresp, associação de empresas de fretamento, diz que a maioria das empresas está respeitando os locais de parada, mas "como em toda atividade, há quem desrespeite". Ele afirma que a multa de R$ 2,5 mil é um motivo razoável para as empresas estarem adaptadas hoje à legislação. Segundo ele, há poucos pontos na Bandeirantes. São dois, e deveriam ser pelo menos quatro, defende. "Assim, as pessoas não precisariam andar três quilômetros após descerem". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.