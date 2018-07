Em SP pela 1ª vez, Sheik aposta em Gaviões campeã

Ele contou que o clima do camarote estava "bem familiar, com uma energia bacana", e se disse contente por estar entre os colegas do time. "Embora esteja entre amigos aqui, minha galera é do Rio. Lá é um carnaval que eu sempre vou", confessou, quando questionado se preferia o carnaval de São Paulo ou do Rio de Janeiro. No domingo, ele embarca para o Rio para curtir a festa carioca.

Sobre o Corinthians, o jogador afirmou que espera que 2013 seja um bom ano para o time, pois a diretoria "conseguiu manter alguns jogadores. Teve a manutenção do time que foi campeão do mundo e contrataram também alguns novos, fortaleceu (a equipe)", contou Sheik. Ele confessou que os times mais perigosos para o Corinthians, na sua opinião, são o São Paulo e o Fluminense.

Sheik afirmou que o recém-contratado Pato é "super do bem" e que está sempre presente nos momentos de convivência com os jogadores. "Ele é comunicativo, se faz presente nos momentos em que a galera está interagindo", disse.

O jogador contou que há apostas boas do time, além do já convocado Paulinho, para participar da Copa do Mundo. Sheik citou os nomes de Ralf e Pato como possíveis integrantes da seleção. "Temos uma galera boa."