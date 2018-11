Em SP, PM cerca favela para evitar roubos no Morumbi

Esse avanço na criminalidade ficou claro em março nas estatísticas do 34º DP (Morumbi). Os roubos saltaram de 113 em janeiro para 209 naquele mês. O crescimento de 85% levou o Morumbi ao quinto lugar no ranking dos distritos com maior quantidade de roubos na capital. No 89º DP (Jardim Taboão), que também abrange parte do Morumbi, o aumento de roubos foi de 46% entre janeiro e março (140 casos neste mês).

"A situação realmente piorou bastante no primeiro trimestre e hoje a região do Morumbi está entre as mais críticas da capital. Mas a Operação Saturação que começou no fim do mês já ajudou a melhorar um pouco a situação", afirma o presidente do Portal do Morumbi, Celso Neves Cavalini.

Segundo a Polícia Militar, houve um reforço de 60 homens da Polícia Territorial, com mais duas bases móveis, quatro viaturas e seis motos. Ainda participam da operação equipes da Cavalaria, do Comando de Operações Especiais (COE) e das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), que fazem o patrulhamento principalmente no período noturno. Ao longo da Avenida Giovanni Gronchi, a Tropa de Choque montou bloqueios em todas as entradas e saídas para Paraisópolis. São cinco postos da corporação só na avenida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.