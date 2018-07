Em SP, polícia investiga creche que teria dopado alunos

De acordo com Michela Aparecida Silva, titular da Delegacia de Defesa da Mulher, onde a ocorrência foi registrada, os pais relataram que os filhos tinham sonolência excessiva. Assustados, os responsáveis levaram as crianças para um pronto-socorro do município e a médica que os atendeu desconfiou que elas teriam ingerido alguma substância.

Em seguida, as crianças foram levadas para o hospital da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Botucatu, onde foram medicadas e ficaram em observação. Todos foram liberados e passam bem. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. Onze funcionários da creche e os pais das crianças serão ouvidos pela polícia.