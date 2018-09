Em SP, Presidente Dutra tem engarrafamento de 2 km

O excesso de veículos causava dois quilômetros de lentidão na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no sentido São Paulo, no fim da tarde desta quinta, 20, feriado do Dia da Consciência Negra. As demais estradas que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do Estado apresentavam movimento normal. Segundo as polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves durante a tarde. Entre zero hora de ontem e 17 horas de hoje, cerca 137 mil veículos usaram as vias Anhangüera e Bandeirantes, que dão acesso à região de Campinas, para se dirigirem ao interior e 116 mil circularam no sentido contrário, da capital paulista. Segundo a AutoBan, concessionária que administra a via, ao todo houve 22 acidentes que deixaram 15 feridos. No mesmo período, a Castelo Branco e a Raposo Tavares, que levam ao Oeste do Estado, receberam 66 mil e 16 mil veículos, respectivamente, e registram oito acidentes, com oito pessoas feridas levemente. A Ecovias informou que 106.340 mil veículos cruzaram o Sistema Anchieta-Imigrantes rumo ao litoral, da zero hora de ontem às 17 horas de hoje. Durante a tarde, o sistema funcionava no esquema 5 por 5, no qual as pistas sul das duas estradas operam no sentido da Baixada Santista e as pistas norte de ambas, no da capital paulista.