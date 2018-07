Em SP, problema em semáforos persiste e para trânsito

Naquele período do dia, ao menos 18 semáforos estavam apagados e 17 funcionando no amarelo piscante. Ao longo do dia, a quantidade de aparelhos quebrados diminuiu, conforme os reparos iam sendo feitos. O problema nos faróis contribuiu para os congestionamentos. Às 9h, foram registrados 112 km. Às 19h, o trânsito também acima da média - 110 km.

Áreas de risco

O secretário de Coordenação das Subprefeituras, Chico Macena (PT), informou na segunda-feira que a cidade tem 105 mil pessoas em áreas de risco. O número se refere às categorias mais graves, de R3 a R5, onde o risco é mais alto, em 90 regiões mapeadas. Dentro do grupo de risco, 5,4 mil famílias terão de ser retiradas de suas casas. A Prefeitura afirma que utilizará R$ 140 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, em obras nessas áreas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.