Em SP, projeto regulariza 200 mil imóveis na Billings

Pelo projeto, as prefeituras de São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra deverão adaptar os Planos Diretores aos novos parâmetros de regularização fundiária. Também são os prefeitos quem deverão propor as compensações ambientais para ocupação, que deixam de ser de responsabilidade do dono das terras. Há anos é desenvolvido esforço para evitar maior desmatamento na região e evitar que o esgoto seja despejado in natura na Billings.

O texto aprovado pelos deputados estaduais dá a escritura ao morador de imóveis que tenham área inferior a 125 m², mas essa medida ainda pode sofrer modificações. ?Muita gente que conseguir a escritura poderá vender o imóvel e ocupar um novo lote em regiões ainda mais para dentro das zonas de proteção?, critica Carlos Bocuhy, integrante do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema). ?Essa lei é um grande projeto de regularização fundiária. Não se pensou na sustentabilidade da Billings?, afirma.

O deputado estadual Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, discorda do ambientalista e alega que novas ocupações podem ocorrer apenas até a sanção da lei. ?Depois, a legislação será mais dura. Vai ficar difícil fazer novas invasões. A regularização dos lotes está atrelada a compensações ambientais, como criação de áreas verdes. As invasões receberão um freio e também será definida a prioridade no uso das águas do reservatório.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.