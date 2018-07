Em SP, rua da ONG de Lula vira garagem particular

Na segunda-feira, sem se identificar, a reportagem pediu para deixar o carro ali. "Para estacionar, o preço é R$ 5, mas por quanto tempo quiser", explicou um homem. Ontem, ao ser informado sobre a reportagem, ele se identificou como Otávio Lima de Jesus e garantiu que está amparado pelo poder público, já que a subprefeitura reabriu o local após nove dias fechado.

Ele afirmou que a reabertura foi possível pela intervenção de seu sócio, Valdemir, que é caseiro no Instituto Cidadania, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O instituto existe desde 1992 e fica ao lado da baia. "Ele falou com o ex-presidente, que falou com o gabinete do prefeito Kassab e reabrimos o espaço. Desde 1993 estou aqui e as pessoas confiam em nós. Não estamos fazendo nada errado."

A assessoria de imprensa do Instituto Cidadania negou que Valdemir seja funcionário. Mas admitiu que ele "olha o prédio". Quando está no instituto, Lula estaciona na garagem. Funcionários, segundo a assessoria, eventualmente param nas baias.

A Subprefeitura do Ipiranga promete "apurar e fiscalizar (cobrança de espaço público), pois tal prática não é permitida". A secretaria informou que reabriu o local a pedido dos usuários. As informações são do Jornal da Tarde.