Em SP, shopping fecha após princípio de incêndio Um princípio de incêndio em uma loja do Shopping Plaza Sul, na Praça Leonor Kaupa, na zona sul de São Paulo, impediu a abertura do estabelecimento na manhã de hoje. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30 e enviou sete unidades ao local. De acordo com a assessoria do shopping, o foco do incêndio foi apagado rapidamente. Segundo os bombeiros, a origem das chamas ainda não foi identificada. Ninguém se feriu.