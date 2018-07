Em SP, tráfego só é intenso na Imigrantes O fluxo de veículos era intenso ao meio-dia no sistema Anchieta-Imigrantes, uma das rodovias que ligam a capital paulista ao litoral do Estado. No segundo dia de feriado prolongado, no entanto, apesar do grande volume de veículos não havia pontos de parada, segundo a concessionária Ecovias, que administra a estrada. Nas demais rodovias que seguem para o litoral do Estado, com exceção da Mogi-Bertioga, que apresentava tráfego um pouco acima do normal, o movimento era tranqüilo, sem lentidão. A mesma situação era observada no fim da manhã nas rodovias que ligam são Paulo ao interior. Não havia registros de acidentes graves em nenhuma estrada. A balsa que liga Ilhabela a São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, permanecia interditada, ao meio-dia,para veículos pesados, como carretas e caminhões. Segundo o Desenvolvimento Rodoviária SA (Dersa), o motivo era a maré baixa, que impede o transporte desses veículos. A balsa está interditada desde a tarde de quinta-feira.