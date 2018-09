Em SP, trio assalta lanchonete e faz reféns na fuga

Na fuga, eles foram seguidos por um motoboy, que avisou a polícia em patrulha. Ao serem abordados pelos militares, dois dos assaltantes invadiram uma residência e fizeram seis crianças e quatro adultos reféns, mas acabaram presos. O terceiro criminoso conseguiu escapar. Com a dupla, os policiais recuperaram o dinheiro do caixa e os celulares. O caso foi encaminhado ao 73º Distrito Policial (DP), no Jaçanã.