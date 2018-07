Em SP, Ubatuba espera 450 mil pessoas para réveillon A crise econômica que fez muita gente adiar planos de férias em outro Estado ou no exterior contribui para lotar o litoral norte paulista. Em Ubatuba, a Secretaria de Turismo informou que pretende bater recorde de visitação e espera 450 mil turistas passa passar o réveillon em Ubatuba. O número é 40% maior em relação ao mesmo período do ano passado, conforme o ouvidor do município e ex-secretário de Turismo, José Luis Bittencourt Júnior. Segundo ele, o Festival de Verão, que pela primeira vez acontece na cidade, é um fator preponderante para atrair os visitantes, que durante a temporada devem chegar a 1,5 milhão de pessoas. Para o réveillon, a cidade preparou 15 minutos de queima de fogos na Praia do Cruzeiro, no centro. Ontem, o 17º Grupamento dos Bombeiros participou de um resgate na Praia Grande. Os salva-vidas perceberam que um turista, já distante da orla da praia, se afogava. Somente em Ubatuba, na tarde de ontem, foram sete salvamentos e nenhuma morte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.