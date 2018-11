Em SP, um caixa eletrônico é roubado por dia

Os dados mostram também o que já é evidente para quem acompanha o noticiário: os casos têm crescido mês a mês. Em janeiro, na capital paulista, foram registrados seis casos. No mês seguinte, foram 17; em março, 19; em abril, 20. Nos primeiros 11 dias deste mês houve sete ataques. No interior, também houve crescimento: 10 em janeiro, 29 em fevereiro, 30 em março, 40 em abril e 13 neste mês (até ontem).

Os bancos são o principal alvo dos bandidos, de acordo com o levantamento: 54 dos 122 casos foram ataques a agências bancárias. Depois, aparecem os mercados (24), postos de gasolina (14), interior de empresas (12), entre outros locais.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a PM tem feito operações em regiões onde há concentração de estabelecimentos com caixas eletrônicos. As rondas têm ocorrido de madrugada, com bloqueios policiais e abordagens de veículos. Em nota, a Federação Brasileira dos Bancos (Febrabran) diz que o setor investiu em equipamentos "robustos", com "elevado grau de resistência", com o objetivo de aumentar a segurança dos mesmos. As informações são do Jornal da Tarde.