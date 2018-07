Em SP, via do Morumbi registra 111 crimes em 2 meses

A polícia admite o aumento de crimes e diz que o policiamento foi intensificado nos locais mapeados. O pedaço mais problemático fica entre as Ruas Francisco Tomás de Carvalho e James Alvim, a menos de três quilômetros do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Os casos foram engrossados por um tipo específico de ataque: ladrões quebram, com pedras ou velas de ignição de carros, o vidro do veículo para levar bens portáteis, como celulares e bolsas. As vítimas preferenciais são mulheres. Há relatos de agressões e, em um dos casos, um jovem de 17 anos foi ferido com um tiro.

Ronda

Neste mês, a Polícia Militar afirma que patrulha o trecho com dez homens, em média, deslocando carros de outras áreas para o local. Em 2010, foram presas 66 pessoas, 31 em janeiro e 35 em fevereiro. Desse grupo, 16 eram menores. "Há uma dificuldade a mais nesse tipo de crime, que é a impossibilidade de as vítimas reconhecerem os criminosos depois, por causa da rapidez da ocorrência e do susto do momento. Sem o reconhecimento, fica mais difícil prender", pondera. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.