Em SP, Virada Cultural terá apoio de 1,5 mil GCMs A Virada Cultural, que acontece neste fim de semana em São Paulo, vai contar com 1,5 mil homens da Guarda Civil Metropolitana (GCM). O efetivo será complementado com 130 viaturas (entre motocicletas e automóveis), 34 Bases Comunitárias Móveis, 40 bicicletas e quatro micro-ônibus, que irão atuar no centro da cidade.