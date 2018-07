Em sua 2ª edição, Agrovia será ampliada

A segunda edição da Agrovia, Encontro Técnico de Agronegócios, ocorrerá entre 7 e 10 de abril, na Fazenda São Paulo, em Itapeva (SP), no sudoeste paulista. A feira deste ano dobrará de tamanho, ampliando o recinto, o número de expositores, palestras e ganhará área exclusiva para exposição de animais, com julgamento e premiação aos participantes e leilão de gado. O evento é uma iniciativa da Fazenda São Paulo, com organização da Live&Motion e apoio das prefeituras de Itapeva e Taquarivaí e do Sindicato Rural de Itapeva.

Abrangência. Para a segunda edição, a feira terá uma abrangência maior, com participação de empresas ligadas aos setores agrícola, pecuário e florestal. "Esta feira tem enorme potencial de negócios e é aqui que temos que trazer também o pequeno empreendedor rural, para que ele possa conhecer as tecnologias e as oportunidades e as utilize como diferencial", diz o diretor-técnico do Sebrae São Paulo, Paulo Arruda. A expectativa é de receber 20 mil visitantes, além do aumento significativo de estandes, que ainda estão sendo fechados.

Lançamento. "Achamos este evento fundamental para lançar a empresa regionalmente como importadora e prestadora de serviços para agricultura", diz o produtor Nelson Schreiner Junior, da Nutriceler, de nutrição de plantas.

Além disso, será realizado um Dia de Campo, com demonstrações de técnicas agrícolas e roteiros guiados para apresentação e novas tecnologias. Tudo integrado em meio a uma grande exposição de tratores, maquinários, implementos, insumos, raças especiais de gado e outros animais, produtos e serviços veterinários, farmacêuticos, entre outros.

Dado o sucesso da edição anterior, em 2010 haverá o aumento do número de expositores, melhoria da infraestrutura geral da feira para melhor receber os expositores e o público. A comercialização da Agrovia já está sendo feita em toda a região e na capital.

Em 2010

Haverá mais expositores, mostra de animais e leilões pecuários e a área também será maior

20 mil visitantes é a expectativa para este ano