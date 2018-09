Em technicolor

1 Do designer Matteo Ragni, a luminária Leti é feita de chapa metálica dobrada com pintura eletrostática (R$ 2.053,40), na Wall Lamps 02 A Lumière Tall, desenhada pelo brasileiro Wagner Archela, tem corpo e cúpula de metachrome cor-de-rosa (R$ 2.240), na Wall Lamps, e o pendente bicolor Caja 1, de alumínio (R$380), na Bertolucci 03 Abajures Piccolo, de metal, (R$ 298) na Lumini, e Cool 1, com base de madeira (R$ 730), na Bertolucci 04 Com foco direcionável, a luminária de mesa pink Bob (R$ 854), é da Dominici, e a Ginga, verde (R$ 598), é da Lumini

Use bem

Distribua as luminárias de acordo com a energia de cada cor: tons como amarelo, laranja e vermelho devem ficar em ambientes mais escuros; verdes, azuis e violáceos, onde a incidência de luz natural é maior

05 A intensidade do azul da luminária Rodes (R$ 1.870), da Bertolucci, é ressaltada pelo corpo de fibra de vidro

06 O pendente de alumínio vermelho e branco (R$ 2.786), da La Lampe, recebeu o nome de Slice

07 Com cor e forma que lembram a fruta, a Pequi, de alumínio ( R$ 380), é da Bertolucci

