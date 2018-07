Google doa US$ 2 mi para a Wikipedia

O Google vai dar US$ 2 milhões para a fundação que administra a Wikipedia, popular enciclopédia da Internet. A doação vai elevar o faturamento da Fundação Wikimedia acima dos US$ 10,6 milhões projetados para o ano fiscal que termina em junho. A organização sem fins lucrativos Wikimedia recebeu 240 mil doações neste ano fiscal.

INDÚSTRIA FONOGRÁFICA

EMI coloca estúdio Abbey Road à venda

O estúdio de gravação londrino Abbey Road, imortalizado pelo álbum dos Beatles com o mesmo nome, foi colocado à venda por seus proprietários. A endividada EMI procura compradores para o Abbey Road Studios, uma espécie de meca para os fãs dos Beatles ao redor do mundo, que posam para fotografias imitando a famosa capa do álbum de 1969.

FINANÇAS

BB e Bradesco acertam parceria em seguros

O Banco do Brasil (BB) e o Bradesco firmaram parceria para oferecer seguro habitacional. Caberá ao cliente escolher entre a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, do BB, e a Bradesco Seguros. A medida atende determinação segundo a qual instituições financeiras são obrigadas a apresentar ao menos duas opções de apólices coletivas de seguro habitacional.

RESULTADOS

HP tem lucro de US$ 2,3 bi no trimestre

A HP registrou um lucro líquido de US$ 2,3 bilhões em seu primeiro trimestre fiscal, terminado em janeiro. No mesmo período do ano anterior, havia lucrado US$ 1,9 bilhão. A receita líquida subiu 8%, para US$ 31,2 bilhões. A empresa atribuiu o resultado às fortes vendas de servidores e à recuperação de seu negócio de impressoras.