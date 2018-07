Alta do minério de ferro preocupa China

O presidente da Associação de Ferro e Aço da China (Cisa), Deng Qilin, alertou para uma possível grande alta dos preços do minério de ferro este ano e disse que a China, maior comprador de minério do mundo, corre o risco de ter sérias consequências sociais caso as siderúrgicas locais repassem os custos para o restante do setor.

VAREJO

Chilena Cencosud compra Super Família

A varejista chilena Cencosud, dona da rede de supermercados GBarbosa - a quarta maior do País, com 20 hipermercados, 30 supermercados e 47 farmácias na Bahia, Sergipe e Alagoas -, anunciou a aquisição da rede cearense Super Família, por US$ 33,1 milhões. O investimento engloba quatro lojas e uma Central de Distribuição localizada em Fortaleza.

LOGÍSTICA

Norskan Offshore vai abrir o capital

A Norskan Offshore, empresa prestadora de serviços marítimos com frota de 36 navios, vai abrir o capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A empresa vai fazer uma oferta de ações e listar seus papéis no Novo Mercado, o segmento com práticas diferenciadas de governança corporativa da bolsa. A Norskan iniciou operações no Brasil em 2001.

ALIMENTOS

Cargill amplia fábrica de amidos e adoçantes

A Cargill inaugurou ontem em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a ampliação de sua fábrica de amidos e adoçantes, que demandou investimentos da ordem de R$ 197 milhões. Com a conclusão dos aportes, a capacidade de processamento de milho, matéria-prima utilizada na fabricação de amidos e adoçantes, será ampliada em 70%.