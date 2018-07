Heringer investe para ampliar produção

A Fertilizantes Heringer, uma das maiores fabricantes nacionais de fertilizantes, anunciou que vai ampliar sua capacidade instalada dos atuais 4,7 milhões de toneladas para 5,7 milhões de toneladas anuais. O projeto inclui o início de produção em quatro novas fábricas, além da expansão de unidades em São Paulo, Minas, Goiás e Sergipe.

MÚSICA DIGITAL

Pink Floyd vence disputa contra a EMI

A banda britânica de rock Pink Floyd venceu ontem uma batalha na Justiça contra a EMI, com uma decisão que impede que a gravadora venda downloads de singles de discos do grupo. Mas o resultado da disputa sobre o nível de royalties a que a banda tem direito continua incerto, uma vez que parte do julgamento foi mantida em sigilo.

CELULARES

Sistema de busca Bing vai equipar Motorola

A Motorola fez um acordo com a Microsoft para colocar o sistema de busca Bing e seu serviço de mapeamento nos celulares que usam o Android, do Google. A Motorola disse que a parceria com a Microsoft significa que o widget de favoritos e busca do Bing será carregado nos seus telefones, começando nas próximas semanas com os celulares na China.

MERCADO DE CAPITAIS

JBS entra com pedido de oferta de ações

A JBS Friboi entrou com pedido de oferta pública de ações na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). A empresa não informou o valor esperado da operação. A oferta será primária e secundária - ou seja, os recursos vão para o caixa do grupo e para os sócios que venderem suas ações.