Em Teresina, Exército ajudará no combate à dengue

O prefeito e o comandante do Exército no Piauí, coronel Humberto Silva Marques, assinaram um termo de cooperação para formalizar o auxílio. Em Teresina, já foram detectados 1.252 casos até o último levantamento feito pela Fundação Municipal de Saúde.

Segundo Ferrer, as prioridades são as zonas norte e o centro, regiões que possuem mais focos do mosquito. O coronel Marques afirmou que os militares foram treinados para entrar nas casas em busca dos focos e orientar a população. Eles ainda distribuirão panfletos com informações sobre prevenção e combate à doença.