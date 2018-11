Em testes, teleférico do Alemão será aberto em março A linha de teleféricos que vai integrar as favelas do Complexo do Alemão ao sistema de transporte público do Rio de Janeiro entrou em fase final de obras e agora passa por testes antes da inauguração, prevista para março de 2011. As gôndolas em que viajarão os passageiros foram fixadas nos cabos de sustentação e já começaram a circular, vazias. A expectativa é de que sejam realizados testes tripulados com engenheiros neste mês.