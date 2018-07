Lula diz que o Brasil e outros países em desenvolvimento propõem que as nações ricas reduzam suas emissões em, no mínimo, 40% até 2020, tendo como base os valores de 1990. "É inaceitável esperar que os países em desenvolvimento arquem na prática com a maioria das reduções", diz Lula, que defende apoio financeiro para projetos de tecnologia limpa.