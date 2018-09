Em três acidentes, seis mortos no interior de São Paulo Um acidente, ocorrido por volta de 4h desta madrugada na Rodovia Antonio Machado Sant''anna, no trevo de Luís Antônio, na região de Ribeirão Preto (SP), causou três mortes. As três pessoas estavam num carro que perdeu o controle, bateu na defensa e capotou.