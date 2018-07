Em três dias, chuva em Brasília supera a média de abril

A quantidade de chuva que atingiu Brasília em três dias já superou a média do mês de abril, segundo informações da Climatempo. Foram quase 118 milímetros de chuva no fim de semana, mais do que normalmente chove durante todo o mês. A previsão é de que a capital federal tenha mais chuva até o fim desta quinzena.

De acordo com as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de sexta para sábado choveu 57,9 milímetros, e de sábado para o domingo foram mais 59,9 milímetros, a maior precipitação em 24 horas deste ano na cidade. O total acumulado desde o início de abril, até as 9 horas desta segunda-feira, 6, subiu para quase 140 milímetros, 13% acima da média do mês que é de aproximadamente 124 milímetros.

Segundo a Climatempo, a primeira quinzena de março praticamente não teve chuva e foi muito quente. Na segunda quinzena, voltou a chover com regularidade, mas o maior valor diário acumulado não passou de 17 milímetros, entre os dias 27 e 28 de março.

Previsão

O Distrito Federal continua com tempo úmido esta semana e terá mais pancadas de chuva, e outros eventos de chuva forte podem ocorrer na região nos próximos dias. A passagem de duas frentes frias pelo Sudeste do Brasil ajuda a manter a umidade alta esta semana na região de Brasília.