Em três dias de shows, 84t de lixo na Cidade do Rock

A Cidade do Rock vai receber mais 200 latas de lixo, totalizando 720, e sacos serão distribuídas para que as lanchonetes dividam seu lixo.

Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, se disse chocada "com a quantidade de lixo no chão, enquanto as latas estavam vazias". "É assustador. A gente vai colocar ainda mais latas, para ver se o comportamento melhora. Na frente dos bares, a quantidade será 50% maior", disse à reportagem.