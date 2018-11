Em último pronunciamento, Lula pedirá apoio do povo a Dilma

Lula, que deixa o cargo em 1o de janeiro após dois mandatos, exaltará que sua origem popular o ajudou a fazer um governo que atendesse todas as camadas da população.

"Mostramos que é possível e necessário governar para todos, e quando isso acontece é um ganho para o país," discursará Lula, em rede nacional de rádio e TV, segundo relato de um assessor à Reuters.

Numa aparição por volta das 20h, com duração de pouco mais de dez minutos, o presidente fará um depoimento carregado de emoção, e pedirá aos brasileiros que não o questionem sobre seu futuro, mas se questionem sobre o futuro do país.

Lula dirá à nação que sua trajetória de vida -- um operário pobre, com pouco estudo, que chegou à Presidência da República -- serve para que todos possam alimentar seus sonhos e se superar. O pronunciamento foi gravado na segunda-feira, pouco antes de ele se reunir com a comissão executiva do PT.

O presidente apresentará tabelas e estatísticas para falar dos avanços do governo, listará obras como a transposição do Rio São Francisco, as futuras hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, que estão sendo construídas no leito do Rio Madeira, e voltará a dizer que o Brasil conquistou seu "passaporte para o futuro" com a descoberta do pré-sal.

Lula repetirá que seu governo não se preocupou apenas com a elite e que agiu pensando em todos os brasileiros.

Apenas Dilma será citada nominalmente pelo presidente, e ele dirá que a sucessora tem "competência" para governar o Brasil e é a pessoa "que mais do que ninguém conhece o que foi feito no Brasil".

"Agora, estamos provando ao mundo e a nós mesmos que o Brasil tem um encontro marcado com o sucesso", discursará Lula em tom ufanista.

(Por Jeferson Ribeiro)