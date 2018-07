Em um ano, Lei Seca provoca queda em acidentes no RJ A Operação Lei Seca no Rio completou hoje um ano tendo reduzido os índices de vítimas de trânsito em todos os meses. Segundo cálculos do Corpo de Bombeiros, até o mês passado, houve uma queda de 21,8% nos acidentes e 4.535 mortes. Nesse período foram abordados 177.682 motoristas, dos quais 34.308 foram multados. Nos últimos 12 meses, 13.986 carteiras de habilitação foram recolhidas e os agentes realizaram 167.155 testes com bafômetro. Foram aplicadas 12.858 sanções administrativas e 816 criminais (índice de alcoolemia acima de 0,29 mlg/L).