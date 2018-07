Em um ano, setor público perde 59 mil empregos

Com isso, o total de ocupações em atividades de saúde ficou em 4,326 milhões de vagas, com redução de 121 empregos. Os números se referem a postos de trabalho e não número de trabalhadores. No setor, é comum que um profissional tenha mais de um emprego.

Para os técnicos do IBGE, a queda nos postos de trabalho em saúde pública é pontual e pode ser explicada por grande número de aposentadorias sem reposição imediata dos servidores ou contratação de terceirizados, que não entram na conta.

"Na saúde pública, em um ano pode haver muitas pessoas que se aposentam e, em outro, grande número de concursados contratados. Também pode haver substituição de funcionários públicos por privados. Mas o histórico dos últimos anos é de crescimento nas ocupações em saúde", diz a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz Angélica dos Santos, colaboradora do IBGE.

"Retração na oferta de emprego em saúde é catástrofe. O emprego em saúde tende a crescer. É um setor com muita inovação tecnológica, o que, diferentemente de outras áreas, requer novos empregos, novos profissionais. Esses números podem explicar por que você vai a um posto de saúde e faltam médicos, enfermeiros", afirma a médica e professora da UFRJ Ligia Bahia.

Vagas. A série histórica mostra aumento significativo do emprego em saúde pública entre 2006 e 2007, com mais 161 mil vagas, e entre 2007 e 2008, com aumento de 95,5 mil postos de trabalho. Houve queda entre 2006 e 2005, com 65,4 mil empregos a menos.

O mercado de trabalho na saúde tem profissionais mais qualificados e maior grau de formalidade, o que contribui para a remuneração no setor ser bem mais alta que a média de todas as atividades. Em 2009, a renda média anual de uma vaga de trabalho em saúde foi de R$ 22.395 (R$ 1.866,25 mensais), enquanto o valor para todos os setores foi de R$ 14.222,04 (1.185,17 mensais). No total das atividades, há 47% de trabalhadores com carteira assinada. Na área de saúde, a proporção sobe para 71%. / L.N.L.