Em um dia, casos de gripe suína passam de 240 a 334 O Ministério da Saúde anunciou o aumento do número de casos de gripe A (H1N1), a chamada gripe suína, de 240 para 334, só de ontem para hoje. Há 50 novos infectados em São Paulo, 17 em Minas Gerais, 13 no Rio do Janeiro, 4 em Santa Catarina, 2 na Bahia, 2 no Paraná e 2 no Espírito Santo. Alagoas, Goiás, Rio Grande do Sul e Sergipe registram 1 caso cada um.