Em um dia, SC registra sete mortes em 13 acidentes O dia de ontem foi violento nas estradas federais dentro do Estado de Santa Catarina: a Polícia Rodoviária Federal registrou nas estradas federais 13 acidentes, com um total de 7 óbitos e 23 pessoas feridas. Somente na BR-101, em três acidentes, sendo que dois deles na cidade de Palhoça, na Grande Florianópolis, o saldo foi de 6 mortos e 3 feridos.No acidente mais grave, ocorrido às 19h de ontem, na altura do quilômetro 87,5 da BR-101, em Barra Velha, no litoral norte, os quatro ocupantes de um veículo de passeio, entre eles duas crianças, morreram após o veículo sair da pista e capotar. Duas horas depois, um motoqueiro morreu ao bater lateralmente em um carro na altura do quilômetro 241 da BR-101, em Palhoça (SC). Entre as 10h30 e 12h, outros dois acidentes, um na altura do quilômetro 231 da BR-101, também em Palhoça, e outro no quilômetro 195,5 da BR-470, em Pouso Redondo, região central do Estado, deixaram mortos e 3 feridos. Na BR-470, o motorista de um veículo morreu ao bater de frente contra um caminhão. Na BR-101, em Palhoça, o acidente envolveu três caminhões e matou um condutor.