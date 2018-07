Em um dia, teleférico do Alemão transporta quase 17 mil O teleférico do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, transportou ontem 16.844 pessoas, o dobro de passageiros da última sexta-feira, no primeiro dia de operação. Construído pela Secretaria Estadual de Obras, esse é o primeiro sistema de transporte de massa por cabos do Brasil. O teleférico foi inaugurado na semana passada, pela presidente Dilma Rousseff.