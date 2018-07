Em um domingo de guerra, saldo de um morto e muitos feridos

GUERRA - Integrante da Mancha Alviverde é levado para a delegacia de Jundiaí para prestar depoimento. Apesar da confusão, ninguém foi preso

O palmeirense Alex Furlan de Santana teve pouco tempo para comemorar a vitória de seu time por 2 a 0 sobre o São Paulo. Cerca de 4 horas depois do término do clássico, ele morreu com um tiro na cabeça, durante uma briga entre as torcidas rivais, no posto Lago Azul, no quilômetro 58 da Rodovia dos Bandeirantes. Santana, de 29 anos, chegou a ser levado para o Hospital São Vicente de Paula, em Jundiaí, mas morreu no caminho. O corpo chegou a Limeira no fim da tarde de ontem e será sepultado hoje, às 9h30, no Cemitério da Saudade.

De acordo com a Polícia Civil de Jundiaí, que instaurou ontem um inquérito do caso, os torcedores do Palmeiras pararam no posto para fazer um lanche. O motorista do ônibus que levava os são-paulinos foi obrigado pelos torcedores a parar na margem da rodovia. Foram dez minutos de tumulto, que culminaram com tiros na porta do estabelecimento, suficientes para interditar a rodovia por uma hora. No momento da correria, um dos tiros disparados atingiu a cabeça de Santana. O corre-corre e a brigas só pararam quando a Polícia Rodoviária chegou e um soldado disparou ao menos dois tiros para o alto.

O titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, Antonio Dota Junior,prefere não apontar culpados. "Ainda é prematuro falar em autoria do crime. Vamos levantar informações com as empresas de ônibus e listas de passageiros." Ainda falta ouvir policiais militares, funcionários do posto de gasolina e os torcedores feridos. "Ninguém foi preso em flagrante porque quando a Polícia Militar chegou ao local não dava para saber quem era agressor e quem era vítima", justificou Dota Junior. Para ajudar nas investigações, o delegado vai pedir à AutoBAn - concessionária responsável pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes - e aos responsáveis pelo posto de gasolina imagens de monitoramento da rodovia e do circuito interno de segurança. A AutoBAn já informou, no entanto, que as imagens não mostram o confronto porque estão distantes e escuras.

Outros onze torcedores ficaram feridos. Entre eles, o são-paulino Rafael Vinícius Moura Proette, que precisou amputar uma das mãos depois de tentar arremessar uma bomba caseira contra os palmeirenses. Sedado, ele não recebeu visitas ontem. Outros três homens feridos à bala (dois de Sorocaba e um de Campinas) e dois pacientes com ferimentos leves (um de São José do Rio Preto e outro de Sorocaba) continuam em observação no mesmo local.

De acordo com a polícia, o confronto poderia ter deixado ainda mais feridos - os torcedores começaram a brigar em frente ao hospital, mas a confusão foi controlada rapidamente. A PM apreendeu três bombas caseiras, uma barra de ferro com a inscrição "Mancha Verde", pedaços de paus e cabos de enxada.

Após os relatos da batalha, o promotor público Paulo Castilho voltou a defender a presença de apenas uma torcida dos times em clássicos. "Se houvesse torcida única, não teria esse encontro nos trajetos que as levam até os estádios", comentou. O coronel da PM Marcel Lacerda Soffner, contudo, pensa diferente. "Uma torcida só não vai mudar. O problema está no anonimato que o torcedor ganha ao estar em grupo", apontou. "Além do que uma torcida só pode brigar entre si, se quiser", justificou Soffner. "Foram acontecimentos isolados, em locais díspares."

HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

25/10/2009 - Cerca de 400 torcedores de Corinthians e São Paulo brigaram no Largo do Paysandu. Dois corintianos foram baleados e 28 pessoas detidas

3/6/2009 - Um corintiano morreu no confronto com vascaínos, na Marginal Tietê. Um ônibus do Vasco foi incendiado

14/7/2007 - Um corintiano, de 25 anos, teve traumatismo craniano durante briga com são-paulinos, perto do Parque São Jorge

25/10/2006 - Tumulto na saída de Corinthians e Palmeiras, no Morumbi. Um torcedor foi baleado na perna, 3 foram presos e 3 PMs ficaram feridos. Durante o jogo houve tumulto nas arquibancadas e bombas explodiram no gramado

4/5/2006 - O jogo Corinthians x River Plate teve saldo de vários feridos, alguns graves. Um torcedor perdeu o globo ocular; outro

perdeu o olho direito e sofreu sequelas neurológicas; um terceiro teve a perna direita dilacerada

16/10/2005 - Um torcedor morreu e cinco ficaram feridos em briga entre torcidas organizadas de Palmeiras e Corinthians no Metrô Tatuapé, agendada pela internet. Seis corintianos foram indiciados

20/09/2004 - Ônibus com torcedores do São Paulo encontra três ônibus com corintianos. Um estudante é morto com um tiro

22/4/2000 - Um corintiano foi espancado e morto com um tiro nas costas durante batalha com são-paulinos

HORAS DE PÂNICO

18h51

Termina o clássico entre Palmeiras e São Paulo, no Palestra Itália

22h50

Dois ônibus com 45 torcedores cada do Palmeiras deixam o Palestra Itália em direção ao interior

23h20

O grupo para no km 58 da Rodovia dos Bandeirantes, no restaurante Lago Azul

23h30

Um outro ônibus e dois carros com torcedores do São Paulo

passam pelo trecho e, ao avistar os palmeirenses, param no local. Uma confusão generalizada ocorre na porta do restaurante

23h40

Alex Furlan de Santana é baleado na cabeça. Outras 12 pessoas, entre são-paulinos e palmeirenses, são feridas. A Polícia Rodoviária é chamada e um dos PMs atira para cima para dispersar os

grupos. Uma ambulância da concessionária AutoBAn leva os feridos para o hospital - entre eles Santana, que morre no caminho