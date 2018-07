Em um mês, 223 dependentes foram internados em SP Em um mês, o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod), que faz parte do Programa de Enfrentamento ao Crack do governo paulista, registrou a internação de 223 dependentes da droga. Dessas, 17 foram involuntárias, mas contaram com a participação das famílias. Os pacientes estão sendo tratados em hospitais estaduais e em uma rede privada conveniada.