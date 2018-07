Em um mês, 25 mudanças de técnico nas 3 Divisões

A demissão de técnicos já é prática comum, mesmo no início de temporada. Só no Campeonato Paulista deste ano, em pouco mais de um mês de disputa, 24 treinadores foram dispensados ou trocaram de times nas três séries de competição. A maioria na A2, em que o número de trocas supera os jogos do torneio, dez até agora. Com a demissão ontem dos técnicos Leandro Couto, do Marília, e Edmílson de Jesus, do Flamengo de Guarulhos, o registro subiu para 12, um a menos que o total das demissões nas outras séries - a A1 teve seis e a A3, sete.

A maioria das trocas teve como argumento o mau desempenho da equipe. Sem bons resultados, a direção precisa tomar uma atitude. E a decisão pelo corte do treinador deve continuar sendo a prática padrão, de acordo com os dirigentes. "A dança dos técnicos é ruim, mas todo clube espera se recuperar e precisa dar uma mexida. Tirar o técnico já faz parte da cultura do futebol", argumenta o presidente do América, da 2ª Divisão, Alcides Zanirato.

Os comandantes, por sua vez, se dizem acostumados com o cargo frágil. Se treinadores são dispensados a torto e a direito, há também profissionais que escolhem mudar de clube. Foi o caso de Márcio Ribeiro, que começou o campeonato defendendo o Rio Preto e depois se mandou para o rival e vizinho América, por motivos financeiros. "Recebi uma proposta melhor. É uma mudança automática", disse. Ribeiro, porém, conhece a dura realidade dos colegas. "Já estou acostumado com as constantes demissões. A vida inteira foi assim", comenta.

Para o presidente do Sindicato dos Treinadores de Futebol de São Paulo, Sebastião Lapola, tal cultura tem de mudar. "As demissões no início do campeonato beiram o absurdo e não combinam com o nível do futebol brasileiro." Os clubes precisam analisar o perfil do profissional antes de contratá-lo e, depois, dar chances desenvolver um trabalho, segundo Lapola. "Não dá para fazer milagres. Ninguém consegue resultados em pouco tempo", afirma. No entanto, na prática a conversa é outra, bem mais imediatista. "No futebol, não existe tolerância, não temos tempo", dispara Zanirato.

As constantes trocas na séria A2 têm um motivo a mais. A zona intermediária do futebol paulista reúne times recém-rebaixados da Primeira Divisão, que pela pressão da torcida precisam voltar à elite, equipes ávidas pela alta remuneração da série superior. Os clubes da 1ª Divisão embolsam R$ 1,4 milhão de cota de tevê - os quatro grandes ganham R$ 7,5 milhões cada um. "A diferença é muito grande, por isso todo mundo tenta subir", analisa o gerente de futebol do Barbarense, Marílio D"Elboux.

A cobrança da torcida e dos dirigentes fez com que times trocassem quase todo o elenco, como o Atlético Sorocaba, com 16 jogadores substituídos. "É um campeonato com grande visibilidade. Todas as equipes têm chances de ganhar como também de cair", comenta o gerente de futebol Júlio Rondineli.

TIMES QUE TROCARAM

A1

Palmeiras, São Caetano, Oeste, Rio Claro, Monte Azul, Sertãozinho

A2

São Bento, Guaratinguetá, Marília, Rio Preto, América, São Bernardo, U. Barbarense, Flamengo (Guarulhos), Catanduvense, Atlético Sorocaba, Taquaritinga e Osasco

A3

Olímpia, Taubaté, Bandeirante, São Carlos, XV de Piracicaba, Portuguesa Santista e Força