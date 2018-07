Em uma hora, temperatura cai 9 graus em São Paulo A noite de hoje começou com temperaturas em queda na capital paulista. Entre 17 horas e 18 horas, o termômetro do Aeroporto de Congonhas, na zona sul, despencou 9 graus, passando de 29ºC para 20ºC. No Campo de Marte, localizado na zona norte, as temperaturas diminuíram dos 29ºC para 21ºC no mesmo período.