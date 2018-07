Em uma única noite ladrões invadem três locais em MG Ladrões invadiram, na madrugada de hoje, três locais, no município de Córrego Danta, no interior de Minas Gerais. O primeiro foi a prefeitura, de onde levaram R$ 4,3 mil e US$ 4 mil do gabinete do prefeito. O próximo alvo foi uma farmácia localizada próximo à prefeitura, de onde levaram remédios. A quantidade de medicamentos roubada não foi divulgada até o momento. O terceiro local invadido foi uma escola, mas aqui apenas um relógio foi levado. Ninguém foi preso e também não há nenhuma informação sobre os criminosos. A cidade de Córrego Danta tem 3.391 habitantes, segundo o IBGE.