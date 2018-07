De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 19 horas, a capital paulista tinha 207 quilômetros de vias congestionadas. Os piores pontos de lentidão estão na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Ayrton Senna, com 18 quilômetros de engarrafamento, e no Corredor Norte-Sul, no sentido Aeroporto, com 8,6 quilômetros de tráfego intenso.