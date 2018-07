Em vídeo divulgado no 'Fantástico', Bruno diz desconfiar de Macarrão

SÃO PAULO - Suspeito de ser o mandante do desaparecimento de Eliza Samúdio, o ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, afirmou em um vídeo divulgado na noite desse domingo, 18, no programa 'Fantástico', da TV Globo, que está "chocado" com o caso. No vídeo, gravado durante a viagem do jogador a Belo Horizonte, onde se encontra preso, Bruno afirma desconfiar que o seu amigo Luiz Henrique Romão, o 'Macarrão' estaria envolvido no caso.

O goleiro afirmou que "hoje, com todos os fatos que tem, é difícil acreditar nele". E acrescentou, "pelo que estou vendo, tudo em volta, tudo que está acontecendo, estou chocado".