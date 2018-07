Em vídeo, Lindemberg admite ter atirado em Eloá O secretário da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP), Antônio Ferreira Pinto, afirmou ontem à noite que vai mandar a corregedoria do órgão abrir uma sindicância interna para investigar como foram feitas as imagens de Lindemberg Alves na prisão, exibidas ontem pelo Jornal da Record. A gravação, segundo a reportagem da emissora, foi feita pouco depois da prisão do rapaz. O preso aparece no vídeo sem camisa, bastante machucado, e com as mãos para trás o tempo inteiro, aparentemente algemado. Na gravação, Alves alega não se lembrar de como foram os momentos posteriores à invasão pela polícia do apartamento da família de Eloá. Mas admite que atirou na ex-namorada. "Eu atirei no sofá. Eu acho que atirei primeiro na Eloá. Eu nem sabia que tinha atirado na Nayara (...) Um (tiro) foi eu que dei. Eu lembro que eu dei um na Eloá." As pessoas que tiveram contato com ele foram a advogada Ana Lúcia Assad - proibida de entrar na cela com celular - e os agentes penitenciários. Lindemberg estava recolhido até ontem à tarde no Centro de Detenção Provisória 2 (CDP) de Pinheiros, na zona oeste, e foi transferido para a Penitenciária de Tremembé. Ele chegou a fazer uma declaração oficial, em que diz temer morrer. Segundo um cunhado de Lindemberg que é mecânico, mas que não quis ser identificado, a advogada que se apresenta como defensora do rapaz não foi contratada pela família. "Não sabemos quem é. Não fomos nós que a chamamos. Ainda estamos procurando alguém para defendê-lo", disse. Assim que for permitido, a família pretende visitar o rapaz na cadeia. "Na primeira oportunidade, vamos ver como ele está", disse o mecânico. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.