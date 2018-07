Em vídeo, Lula mostra rouquidão e agradece solidariedade

"Eu quero mais uma vez agradecer ao povo brasileiro pelo carinho, pela solidariedade. O que aconteceu comigo é daquelas coisas que acontece com todo mundo, mas a gente pensa que só acontece com os outros, nunca acontece com a gente", disse Lula no vídeo, divulgado no site do Instituto Cidadania (www.icidadania.org), idealizado pelo ex-presidente

Na gravação, em que Lula aparece abraçado à mulher, Marisa Letícia, o ex-presidente mostra uma clara dificuldade de falar, um dia depois de passar pela primeira sessão de quimioterapia para combater a doença no hospital Sírio-Libanês.

"Eu estou preparado para enfrentar mais uma batalha, e acho que nós vamos conseguir tirar de letra", disse ele no vídeo, pouco antes de deixar o hospital. "E com a solidariedade de vocês vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil."

Lula pediu ainda que a população seguisse acreditando na presidente Dilma Rousseff, sua sucessora e afilhada política, e que os brasileiros continuassem acreditando no país.

"Eu acho que a gente precisa continuar acreditando no Brasil, botando fé nesse país. Será inexorável a caminhada do país para se transformar numa grande economia", avaliou.

"Não há espaço para pessimismo, não há espaço para ficar lamentando... Prestem atenção numa coisa, sem perseverança, sem muita persistência, sem muita garra, a gente não consegue nada."

No fim da gravação, Lula reconheceu a fraqueza na voz e disse "estar doido" para poder voltar a falar no palco. "Até a primeira assembleia, o primeiro comício", disse ao terminar o vídeo.

Lula teve diagnosticado o tumor na laringe no sábado, após se queixar de uma forte dor de garganta que o vinha incomodando durante toda a semana passada.

O ex-presidente, de 66 anos, passou na segunda-feira pela primeira das três sessões de quimioterapia que deve se submeter para combater o câncer.

Após as aplicações de quimioterápicos, que deverão acontecer a cada 21 dias, Lula também deverá passar por radioterapia, e a previsão dos médicos é de que o tratamento do ex-presidente termine em fevereiro do ano que vem.

Segundo a equipe médica do hospital Sírio-Libanês, que acompanha o ex-presidente, o tumor encontrado em Lula é de agressividade intermediária e as chances de cura são muito boas.

(Por Eduardo Simões)