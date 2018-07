Em vídeo, refém das Farc apela por ajuda de Uribe A senadora opositora colombiana, Piedad Córdoba, divulgou ontem um vídeo com imagens do cabo do Exército, Pablo Emilio Moncayo, refém das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) há 12 anos. O vídeo, de 6 minutos, foi enviado pela guerrilha como uma prova de vida de Moncayo e causou comoção na Colômbia. Nele, o cabo pede ao presidente colombiano, Álvaro Uribe, que facilite sua libertação, já anunciada pelas Farc.