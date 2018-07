Em vídeo, suposto atirador discute 'ilusões temporais' em feira de ciência

AURORA - A rede de TV americana ABC divulgou nesta segunda-feira, 23, o primeiro vídeo com imagens de James Holmes, suspeito de ter matado 12 pessoas durante uma estreia do filme Batman - o Cavaleiro das Trevas Ressurge, em Aurora, no estado americano de Colorado.

Veja também:

Obama visita vítimas do atirador do Colorado

Os massacres nos EUA e o direito de portar armas de fogo

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

As imagens mostram Holmes em uma feira de ciência em um colégio em San Diego. Elas foram feitas quando Holmes tinha 18 anos, logo após ter se formado no ensino médio. Até agora, a única imagem do suspeito divulgada pela mídia era uma fotografia feita para a Universidade do Colorado, onde ele estudou. No vídeo, Holmes faz uma apresentação sobre "ilusões temporais", técnicas que permitiriam às pessoas mudarem as lembranças de seu passado.

Veja vídeo:

Segundo uma mulher não identificada, que faz uma breve apresentação do jovem na gravação, seus objetivos seriam "tornar-se um pesquisador e fazer descobertas científicas".

Boas notas

Em depoimento ao jornal americano Los Angeles Times, Ritchie Duong, amigo de Holmes há mais de uma década, disse que ele era um bom aluno na escola e gostava de jogar cartas e videogames. "Tinha uma disciplina que fazia com ele. Ele nem precisava fazer anotações. Só aparecia na sala de aula e quando tinha uma prova, sempre tirava 'A'", contou Duong.

Hoje, Holmes deve aparecer pela primeira vez diante de uma corte americana para responder pelo crime. Até agora, o jovem de 24 anos tem se recusado a cooperar com as investigações sobre caso. De acordo com a polícia de Aurora, o atirador vestia um colete à prova de balas e carregava três armas quando abriu fogo durante uma sessão de cinema, na madrugada de sexta-feira.

Holmes foi preso momentos depois do ataque em um estacionamento próximo ao cinema atacado e estava fortemente armado. Além disso, ele montou em seu apartamento uma série de armadilhas usando explosivos sofisticados, que a polícia local, com a ajuda da polícia federal americana, está tentando desarmar para revistar o local.

Os apartamentos vizinhos tiveram de ser esvaziados e, no domingo, pelo menos um desses explosivos teve de ser detonado. Segundo o chefe da polícia de Aurora, Dan Oates, o objetivo da armadilha era matar quem tentasse entrar no apartamento.

Biografia

Forças de segurança americanas têm investigado todos os detalhes da vida de Holmes em uma tentativa de entender o que poderia ter levado o jovem a cometer o massacre. Nascido em San Diego, Holmes teria se formado em neurociências na Universidade de Colorado e iniciado um doutorado no campus de Anschutz.

Ele teria desistido do curso em junho, mas as razões da desistência ainda não estão claras. De acordo com a ABC, Holmes falhou em uma prova importante recentemente, mas, segundo a universidade, alunos nessa situação têm chance de melhorar a nota com outras avaliações.

Segundo colegas, Holmes seria uma pessoa solitária e até agora a polícia americana não conseguiu encontrar evidências de sua atividade online - algo raro em casos semelhantes. Aparentemente, o suspeito não tinha conta no Facebook, nem no Twitter, por exemplo.

Vítimas

Muitos dos feridos no ataque ainda estavam no hospital na manhã desta segunda-feira. Ashley Moser, de 25 anos, estava grávida quando levou dois tiros na garganta e um no estômago e agora luta por sua vida e a de seu bebê. A filha mais nova de Moser, Verônica, de apenas seis anos, até agora é a mais jovem vítima fatal do incidente. Segundo autoridades locais, 58 pessoas ficaram feridas no ataque. Oito ainda estão em estado grave.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.