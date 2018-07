Em vídeos, atirador fala das razões do ataque em escola Trechos de dois vídeos gravados por Wellington Menezes de Oliveira, supostamente dois dias antes do massacre de quinta-feira, foram divulgados ontem pelo Jornal Nacional, da TV Globo. Ele fala de maneira vagarosa sobre os motivos que o teriam levado a matar os estudantes. A mensagem, aparentemente gravada por Wellington, foi deixada em dois arquivos de vídeo. Ele aparece sem barba, na frente do que parece ser um muro. O local e a fisionomia são parecidos com o que se vê em um perfil no Orkut atribuído ao assassino-suicida.