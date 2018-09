Em visita à Aparecida, Dilma defende postura em debate na TV

"Esperavam o quê? Que eu não defendesse as minhas posições? Que eu não apresentasse as minhas propostas? Que eu não criticasse a visão estratégica dele? Mas o debate é para isso", disse a jornalistas após visita ao Santuário Nacional em Aparecida, no interior de São Paulo.

Dilma esteve acompanhou uma missa e caminhou pelo santuário onde visitou o lugar onde se encontra a imagem da santa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, sendo aplaudida diversas vezes pelo público presente.

No domingo, a candidata do PT surpreendeu ao partir para o ataque contra Serra no primeiro debate da campanha presidencial do segundo turno, insistindo na discussão das privatizações e no que chamou de campanha caluniosa patrocinada pelo tucano.

"Eu sempre me recusei a baixar o nível do debate... eu passei quase três meses sendo acusada da quebra de sigilo fiscal e hoje está claro que quem quebrou o sigilo fiscal foi um esquema mercantilista e corrupto dentro da Fazenda por razões não eleitorais e não políticas", disse Dilma

"Eu passei muito tempo calada sobre essas acusações, o tamanho que tinha tomado essa central organizada de boatos... eu resolvi tornar isso algo público e compartilhar. Eu não fui na Internet e não disse na forma de boato."

RELIGIÃO

Durante a missa, a candidata preferiu não comungar. "Eu prefiro ter essa manifestação --até pode ser uma questão minha-- mais recatada", explicou.

Dilma afirmou que nunca tinha visitado a basílica antes e se mostrou irritada ao ser questionada sobre sua crença. "Acho que ninguém tem o direito de dizer qual é a minha crença, quem pode julgar sobre crenças e religiões é Deus."

A candidata disse ser muito devota de Nossa Senhora Aparecida, e que essa devoção se aprofundou nos últimos anos, sem explicar os motivos.

(Reportagem de Fernando Cassaro)