Em visita a Jerusalém, Obama promete apoio a Israel O candidato democrata à Presidênciados Estados Unidos, Barack Obama, prometeu apoio a Israel emvisita a Jerusalém na quarta-feira, em que descreveu o Estadojudeu como um milagre. Buscando acalmar o eleitorado judeu dos Estados Unidos,Obama também disse, antes de reunir-se com o presidenteisraelense, Shimon Peres, que espera ajudar a trazer uma pazduradoura à região. Em conversa com jornalistas, o senador pelo Estado deIllinois descreveu Israel como "um milagre que floresceu" aolongo de 60 anos. Ele prometeu "comprometimento permanente" coma segurança de Israel. Usando um solidéu (pequeno chapéu) judeu na cabeça, Obamatambém se reuniu com o ministro da Defesa israelense, EhudBarak, e com o líder da oposição de direita Benjamin Netanyahu. Obama também terá encontros com a ministra israelense doExterior, Tzipi Livni, e com o primeiro-ministro do país, EhudOlmert, atualmente ameaçado de ser obrigado a deixar o cargo emmeio a uma investigação de corrupção. "Sempre sou levado de volta à questão central de humanidadeque o Holocausto levanta, que, de um lado, mostra a grandecapacidade do homem para o mal, mas por outro, mostra nossacapacidade de nos unirmos para parar o mal", disse Obamadurante visita ao museu do Holocausto Yad Vashem. Obama, que enfrentará o republicano John McCain naseleições presidenciais de novembro, frustrou os líderespalestinos quando disse, no mês passado, que Jerusalém deve sera capital "indivisível" de Israel. Os palestinos querem Jerusalém Oriental, predominantementeárabe e capturada por Israel em 1967, como capital de seufuturo Estado. Depois da declaração, Obama disse ter usado "umamá fraseologia" quando fez o comentário. O democrata também visitará a Cisjordânia ocupada parareunir-se com o presidente palestino Mahmoud Abbas e oprimeiro-ministro Salam Fayyad. (Reportagem adicional de Joseph Nasr em Jerusalém e WafaAmr em Ramallah)