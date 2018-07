Em visita da Fifa a Brasília, Aldo reafirma prazos para Copa

O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, acompanhou Aldo na visita ao estádio, no último de seus três dias de visita ao Brasil. O dirigente também esteve em Recife e Natal, onde mostrou entusiasmo com o ritmo das obras dos estádios para o Mundial.

Brasília será o palco da partida de abertura da Copa das Confederações, evento teste para a Copa do Mundo, em 15 de junho de 2013. Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e Recife também estão confirmadas para o evento.

A arena de Brasília está com 60 por cento das obras concluídas e terá custo total de 800 milhões de reais, segundo dados do Governo do Distrito Federal. A previsão é que seja entregue até o final deste ano.

"Esta visita comprova mais uma vez o cumprimento do calendário", disse Aldo a jornalistas após a visita.

A delegação que visitou Brasília contou ainda com os membros do conselho de administração do comitê organizador local da Copa Bebeto e Ronaldo, e do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT).

Segundo o governador, a comissão da Fifa ficou "impressionada" com o andamento dos trabalhos.

O ex-atacante Ronaldo também mostrou entusiasmo com o estádio, e comparou-o às arenas de Real Madrid e Barcelona.

"Lembra muitos os estádios europeus que eu já joguei", disse.

Operários da obra fizeram fila para acompanhar os ex-jogadores, que bateram pênaltis para alguns funcionários.

Apesar de ter anunciado em meio a realização da Copas das Confederações com seis sedes, a Fifa deixou em aberto a possibilidade de reduzir o número de cidades dependendo do andamento das obras. A decisão final acontecerá em novembro, quando começa a fase de venda de ingressos.

(Reportagem de Hugo Bachega)